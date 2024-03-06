Бюллетени в пакетах и видеонаблюдение: как будет устроен избирательный участок в Туле

Выборы президента РФ состоятся 15 – 17 марта. Все три дня с 8 утра до 20 часов вечера на территории Тульской области будут работать 1 058 избирательных участков. Все они получат единообразное стилистическое оформление. Для этого за счет регионального и федерльного бюджетов были закуплены новые кабинки для голосования, флагштоки с флагами РФ и Тульской области, тематические баннеры, роллапы, скатерти с логотипом кампании и настольные флаги. Для каждого члена УИК, а их в Тульской области порядка 10 тысяч, изготовлены значки в форме галочки (буквы V) в цветах российского флага.

Пришедшие на участки избиратели получат по одному бюллетеню. В нем в алфавитном порядке размещены фамилии зарегистрированных кандидатов. Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах, если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата в ней.

В Тульской области для голосования на выборах Президента Российской Федерации изготовлено 1 141 200 избирательных бюллетеней. Из них 208 028 – для комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Для максимальной прозрачности и открытости избирательного процесса в течение всех трех дней голосования на 561 избирательном участке будет вестись видеонаблюдение. Это чуть больше половины от количества всех участков, но именно на них придут голосовать почти 80% от общего числа избирателей.

Непрерывная видеозапись будет вестись все три дня в круглосуточном режиме, включая ночное время.

«В зоне видимости камер будет находиться помещение для голосования в целом, так и места выдачи избирателям бюллетеней, ящики для голосования, места перемещения бюллетеней проголосовавших избирателей из ящиков в сейф-пакеты – эта процедура будет проводиться по окончании первых двух дней голосования для сохранности бюллетеней. Сейф, где после 15 и 16 марта будут храниться сейф-пакеты с бюллетенями уже проголосовавших избирателей, также будет в поле видимости видеокамеры. Под камерами будет вестись подсчет голосов и составление итогового протокола об итогах голосования», – пояснил Павел Веселов.

Доступ к трансляции на специальном портале будет предоставлен через аккаунты ЦИК России, ИКСРФ, ТИК, УИК, Минцифры России, членам Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации, техническому оператору, а также зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность президента Российской Федерации, представителям центров наблюдения за выборами, а также иным участникам избирательного процесса по решению ЦИК России. А в Центре общественного мониторинга посмотреть изображение с камер, установленных на УИК, смогут все желающие.

Председатель облизбиркома продемонстрировал сейф-пакеты, в которых первые 2 дня голосования будут храниться бюллетени проголосовавших избирателей.

«Впервые сейф-пакеты мы использовали во время Общероссийского голосования по Конституции. Напомню: тогда впервые избиратели голосовали не один, а несколько дней. 15 и 16 марта – в первые два дня голосования –в сейф-пакеты будут помещаться бюллетени проголосовавших избирателей. Сейф-пакеты будут храниться в сейфе. А 17 марта после закрытия участков при подсчете голосов пакеты будут вскрыты. На выборах депутатов Госдумы и губернатора Тульской области мы уже демонстрировали, что незаметно пакеты вскрыть невозможно. В этом году ЦИК России разработала дополнительный механизм защиты сейф-пакетов в виде специальных марок», – добавил Павел Веселов.