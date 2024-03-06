В Узловой запустили производство двигателей для автомобилей HAVAL

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На техническом запуске новой площадки присутствовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Первая очередь завода HAVAL в ОЭЗ «Узловая» была запущена 5 июня 2019 года. Сейчас на предприятии работает уже более 3500 человек. За последний год с конвейера сошло почти 100 тысяч автомобилей HAVAL Jolion, F7, F7Х и Dargo.

Новый промышленный комплекс площадью 10 тысяч кв. м. оснащен высокотехнологичным оборудованием, отвечающим всем требованиям в области охраны окружающей среды и энергосбережения. В нём будут производиться двигатели объёмом 1,5 и 2 литра. В процессе будут задействованы пять промышленных манипуляторов, выполняющих сложные технологические операции с высокой точностью и скоростью.

– Поздравляю всех с сегодняшним важным событием! Мы запускаем новое производство, которое входит в перечень приоритетных в рамках стратегии развития автомобильной промышленности России. Оно позволит оснащать машины, выпускаемые на заводе в Узловой, двигателями собственного производства, – сказал Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин отметил, что правительство региона будет продолжать оказывать компании HAVAL всестороннюю поддержку, поблагодарил Минпромторг РФ и лично министра Дениса Мантурова за помощь в реализации проекта.

– Запуск нового завода по производству двигателей HAVAL является частью наших договорённостей в рамках специнвестконтракта. Важно, что новая линия обладает высокой степенью автоматизации и роботизации. Это одно из важнейших направлений трансформации промышленных предприятий, позволяющих оптимизировать производственные процессы, – отметил Альберт Каримов.

Также Алексей Дюмин и Альберт Каримов посетили производство резидента ОЭЗ «Узловая» компании «Промет» – крупнейшего российского производителя сейфов и металлической мебели. Теперь «Промет» делает и станки. Сейчас, когда перед страной стоит задача по развитию отечественного производства, это особенно важно.

– Поддержка особых экономических зон – это стратегическое направление развития промышленности, которое утверждено Владимиром Путиным. «Промет» – наш партнёр и яркий пример социально ответственного бизнеса, – сказал Алексей Дюмин.