В Центральную Россию возвращаются январские морозы

Фото Алексея Пирязева.

Долгое время Русская равнина оставалась разделенной на две зоны — на север тепло забрасывали атлантические циклоны, а на юге воздух разогревался благодаря антициклону. Сейчас же в Центральную Россию начал прорываться холодный воздух из Скандинавии.

Из-за этого предстоящей ночью стужа выйдет на пик: местами ожидается до −10…−20°, что ниже нормы середины зимы. Морозы будут сохраняться в европейской части страны до конца недели.

— Ледяной воздух станет прогреваться в дневные часы, так что степень температурной аномалии понемногу снизится, но пока возвращения мощных оттепелей ждать не стоит. В эпицентре стужи окажутся юго-восток Русской равнины и Предуралье, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».