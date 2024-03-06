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В Туле прошел международный фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза»
Фото пресс-службы правительства области

В Туле прошел международный фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза»

В областной филармонии 5 марта состоялся гала-концерт.

В областной столице прозвучали композиции, ставшие визитной карточкой российской джазовой сцены. Программу представил Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана и джазовой певицы Варвары Убель.

– Мы рады приветствовать на сцене Тульской филармонии всемирно известного джазового исполнителя, основателя фестиваля «Триумф джаза» – музыкального бренда не только в России, но и за рубежом. Это поистине большой подарок для жителей региона, – сказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

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«Триумф джаза», созданный Бутманом в 2001 году, один из старейших российских джазовых фестивалей. За прошедшие годы на фестивале выступили более сотни легендарных исполнителей: Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Майк Стерн, группа TAKE 6, Боб Джеймс, Рой Харгроув и многие другие.

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Люди
Игорь БутманТатьяна Рыбкина
Место
Тульская областная филармония
 

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