В Туле прошел международный фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза»

Фото пресс-службы правительства области

В областной столице прозвучали композиции, ставшие визитной карточкой российской джазовой сцены. Программу представил Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана и джазовой певицы Варвары Убель.

– Мы рады приветствовать на сцене Тульской филармонии всемирно известного джазового исполнителя, основателя фестиваля «Триумф джаза» – музыкального бренда не только в России, но и за рубежом. Это поистине большой подарок для жителей региона, – сказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

«Триумф джаза», созданный Бутманом в 2001 году, один из старейших российских джазовых фестивалей. За прошедшие годы на фестивале выступили более сотни легендарных исполнителей: Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Майк Стерн, группа TAKE 6, Боб Джеймс, Рой Харгроув и многие другие.