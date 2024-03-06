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Тульский спортсмен завоевал золото чемпионата России по самбо
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульский спортсмен завоевал золото чемпионата России по самбо

Такое достижение для нашего региона первое за последние 19 лет.

С 3 по 6 марта в Брянске проходит чемпионат России по самбо. Более 700 самбистов со всей страны оспаривают звание сильнейших. Тульскую область достойно представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

Представитель нашего региона Эдуард Мурашкин, впервые за последние 19 лет, завоевал чемпионский титул в весовой категории до 53 кг. В этой же весовой категории Денис Шишкин стал бронзовым призером и выполнил норматив «Мастера спорта России».

Тренируют ребят Владимир Бородаенко, Сергей Маштаков, Дмитрий Шишкин.

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