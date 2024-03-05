Тульский стенд на выставке «Россия» получил новое весеннее оформление

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Международная выставка-форум «Россия» работает уже четыре месяца. За это время экспозиции регионов и федеральных ведомств посетило более 7 млн человек.

Тульский стенд стал одним из наиболее популярных. Об этом говорят данные голосования на сайте выставки. Экспозиция Тульской области входит в топ-20 самых познавательных, сохраняющих традиции, прогрессивных и инновационных.

Сейчас стенд получил новое весеннее оформление. К 8 Марта появится фотозона из цветов. Обновляются в соответствии с сезоном и мультимедиа 3D-прогулок по Ясной Поляне, Поленово, Кондукам и Музейному кварталу. Затем стартует новый тематический блок — в экспозиции будут представлены малые города Тульской области. 5–6 марта на выставке пройдет форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию».

Посетители отмечают разнообразную программу на стенде региона. Здесь можно изготовить тульский печатный пряник, магнит в форме самовара, свечи с уникальными ароматами. Самые маленькие гости знакомятся с Тулой с помощью интерактивной раскраски и запускают поезд, который делает остановки в главных достопримечательностях региона.

Мультимедийный функционал позволяет совершить виртуальную пешеходную экскурсию по Музейному кварталу Тулы и «полет» на воздушном шаре над городами региона, повторить легендарное гагаринское «Поехали» в микрофон тульского завода «Октава» или стать оператором ЗРПК «Панцирь-С1».

Старшеклассники, выбирающие профессию, могут изучить образовательные возможности региона, познакомиться с программами тульских колледжей и вузов.

10 января в День Тульской области на выставке был установлен мировой гастрономический рекорд. Тульские кондитеры — участники проекта «Сделано в Тульской области» изготовили карту региона из белевской пастилы весом порядка 300 кг. А тульские пряники стали самым популярным лакомством выставки: их продано уже более 16 тонн.

Аудиогид экспозиции озвучил туляк, народный артист России Владимир Машков. А еще один известный уроженец региона, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), одним из первых протестировал студию звукозаписи стенда.

С 3 по 27 февраля на выставке проходил Форум национальных достижений. На нем были представлены все сферы жизни региона: промышленности, сельского хозяйства, строительства, науки, образования, здравоохранения, цифровизации, экологии, спорта, культуры, туризма и предпринимательства.

На стенде можно было оценить промышленный потенциал области и масштаб реализации нацпроектов и госпрограмм, проверить здоровье, погрузиться в мир исследований и разработок. Посетители провели более 3 тысяч химических опытов, раскрасили 12 тысяч глиняных тульских городских игрушек.

Выставка «Россия» продлена до 8 июля.