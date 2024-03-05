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В Тульской области к концу марта ожидается сильный паводок

В Тульской области к концу марта ожидается сильный паводок

За минувшую зиму в нашем регионе выпало намного больше снега, чем в предыдущие годы.

Сегодня в Туле на Пролетарской набережной состоялись учения по отработке действий поисково-спасательной службы Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы в условиях пропуска паводковых вод.

О том, стоит ли ждать в Туле паводок и каким он будет, сегодня журналистам рассказал глава администрации города Илья Беспалов:

Илья Беспалов

— Мы готовы к высокому паводку, поскольку объем выпавшего снега в этот раз превышает прошлогодние показатели. Однако все будет зависеть от нескольких факторов: как промерз грунт осенью, как ложился на него снег — на промерзший грунт или нет. Если почва промерзла хорошо, то талые воды сразу пойдут в реки. Также многое зависит от температурного фона: если колебания будут существенными или теплая погода установится на длительное время, то быстрое таяние тоже спровоцирует паводок. При незначительной же оттепели в дневное время и ночных заморозках паводок будет умеренным.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Борис Шовкун сообщил, что пик паводка ожидается в третьей декаде — конце марта.

Борис Шовкун

— Более точный прогноз будет известен на днях. Его предоставит нам Гидрометцентр ориентировочно 6-7 марта. После этого можно будет более точно сказать, когда ожидать паводок в Тульской области. В зону подтопления и нарушения транспортного сообщения могут попасть до 47 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях.

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Фотограф:
сегодня, в 16:54 0
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