«Речь идет о рукоприкладстве»: тулячка рассказала о скандале с воспитательницей в детском саду

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

Напомним, 4 марта в соцсетях появился пост, в котором воспитательницу одного из детских садов города обвиняли в жестоком обращении с детьми.

Родители одного из пострадавших детей рассказали Myslo подробности этой истории:

— У воспитательницы было негативное отношение именно к мальчикам. Девочек она обходила стороной. Были унижения личности ребенка, обзывания с ее стороны. Также — рукоприкладство. У нас нет слов, так себя не должен вести воспитатель! Все мы ходили в детский сад, и наши родители, и старшие дети. Но с такой воспитательницей наша семья столкнулась впервые. Её даже увольняли, но спустя какое-то время по какой-то неведомой причине взяли обратно.

Все случаи издевательства видели воспитатели из параллельной группы, охранники, нянечка. Никто ничего не говорил, никак не реагировал.

Отметим, что по данному факту прокуратурой организована проверка:

— В ходе проверки будут проверены доводы публикации, дана оценка соблюдения прав воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Также сегодня, 4 марта, в 19.00 в управлении образования администрации Тулы прокуратура организует проведение собрания с участием руководителя и сотрудников центра образования. На него приглашены законные представители воспитанников. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.