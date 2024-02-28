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В парке Железнодорожников в Узловой хотят установить пешеходный фонтан
Дизайн проекта.

В парке Железнодорожников в Узловой хотят установить пешеходный фонтан

Об этом рассказал глава администрации Николай Терехов.

В Узловой обсудили концепцию проекта благоустройства парка Железнодорожников. Одним из главных желаний узловчан было возвращение фонтана.

По словам главы администрации МО Узловский район Николая Терехова, один из вариантов проектного решения — пешеходный фонтан, который не только станет украшением, но и подарит прохладу в жаркие дни.

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Также в парке планируется провести ряд других работ по благоустройству.

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Развитие этого отдыха стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

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