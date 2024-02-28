Прокуратура заинтересовалась разрухой в бывшем здании роддома в Донском 

17 февраля мы публиковали фотографии ужасающего состояния здания бывшего роддома, расположенного в Донском. После нашей публикации прокуратура города организовала проверку.

— Здание не эксплуатируется в течение двух лет. До сих пор к нему имеется возможность свободного беспрепятственного доступа. Фасад здания разрушен, обшивка фасада отошла, возможно обрушение этих листов при порывах ветра. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности объекта, не выполняются, что создаёт угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц, в том числе и несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки будет дана оценка деятельности руководства ГУЗ «Донская городская больница № 1» по исполнению требований законодательства о безопасной эксплуатации зданий и сооружений, добавили в ведомстве.