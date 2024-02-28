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В Туле пьяный сотрудник УФСИН покусал полицейских

В Туле пьяный сотрудник УФСИН покусал полицейских

А его бывшая жена утверждает, что правоохранители превысили полномочия и ни за что избили мужчину.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Екатерина Е. Женщина заявляет, что её бывшего супруга, сотрудника УФСИН России по Тульской области, 36-летнего Александра Е. жестоко избили полицейские:

— 31 декабря 2023 года в районе 4.30 Александр вез меня домой. Мы уже остановились у дома на улице Баженова, как вдруг увидели несколько экипажей ДПС, которые притормозили рядом с нами. Саша весьма удивился, когда ему предложили пройти медосвидетельствование. Сказал, что готов ехать в наркодиспансер, и в этот момент, с его слов, сотрудники заявили ему, что нацепят на него наручники.

По словам Екатерины, от «браслетов» её бывший муж отказался, вежливо отметив, что в них нет никакой необходимости. После этого, говорит женщина, Александра начали жестоко избивать и душить.

— Я позвонила по номеру 102, описала ситуацию, но на мой вызов никто не поехал, ответив: «Раз избивают — значит, так нужно». Пока я звонила, Сашу повалили на землю и сумели нацепить на него наручники, после чего повезли на медосвидетельствование. Настоящим шоком для меня стало то, что на Сашу в этот же день возбудили уголовное дело. В отношении сотрудников ДПС — ничего. А ведь он получил не меньше 14 ударов, ему сломали палец! 

По информации Myslo, у правоохранителей совсем другая версия произошедшего, в корне отличающаяся от рассказа Екатерины. 

— Инспекторов насторожила манера вождения водителя, и они дали сигнал остановиться. Тот проигнорировал и попытался оторваться от них. При аресте он рьяно сопротивлялся и устроил драку, порвал куртки сотрудникам, поцарапал их, — рассказал наш источник из силовых структур.

В СУ СКР по Тульской области Myslo подтвердили, что в отношении уже, вероятно, бывшего сотрудника УФСИН возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти»:

— 31 декабря 2023 года на улице Баженова в городе Туле инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Не желая быть привлеченным к ответственности, мужчина попытался сбежать от полицейских и при задержании начал кусать представителей власти и применять к ним насилие.

Следователями проведен ряд судебных экспертиз, а также допрошены свидетели и проведены иные следственные действия, подтверждающие причастность подозреваемого к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор:
сегодня, в 12:13 +12
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