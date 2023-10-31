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Как в Узловой благоустроят Парк железнодорожников

Как в Узловой благоустроят Парк железнодорожников

Сейчас дизайн-проект проходит обсуждение.

Глава администрации МО Узловский район Николай Терехов рассказал, как изменится Парк железнодорожников, который в 2024 году отметит свое столетие. 

— Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом, мы планируем благоустроить центральную часть парка. Также предусмотрено строительство спортивной площадки. Сегодня проект прошел первое обсуждение на рабочей группе, — рассказал Терехов на своей странице ВКонтакте.

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Жители поинтересовались, будет ли восстановлен фонтан.

— Строительство фонтана в парке сейчас только в стадии рассмотрения и окончательное решение будет принято исходя из объемов выделенных средств, — заявили в администрации.

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