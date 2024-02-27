В Туле пройдет ярмарка вакансий для людей возрастом 50+

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Под эгидой регионального проекта «Тульское долголетие» в кадровом центре «Работа России» 28 февраля пройдет ярмарка трудоустройства для соискателей с разным опытом и квалификацией, в том числе для туляков старшего поколения. Начало в 14.00.

Более 150 вакантных рабочих мест представят:

ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

сеть «Вкусно и точка»;

ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»;

МКП «Тулгорэлектротранс»;

АО «Тулагорводоканал»;

ООО «Созвездие»;

ООО «Межрегионгаз Тула»;

УФСИН России по Тульской области;

АО «РЖД» филиал.

В числе вакансий:

кондуктор,

медицинская сестра,

сиделка,

старший дежурный оперативный инструктор,

электромонтёр выездной бригады,

повар-сушист,

водитель-курьер,

пекарь,

бухгалтер,

водитель автобуса,

диспетчер,

дежурный по депо подвижного состава,

токарь,

инспектор,

оператор котельной,

машинист погрузочной машины и др.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

На ярмарке специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению. Также расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации. 34.