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В Туле пройдет ярмарка вакансий для людей возрастом 50+
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В Туле пройдет ярмарка вакансий для людей возрастом 50+

Предприятия представят более 150 вакантных рабочих мест.

Под эгидой регионального проекта «Тульское долголетие» в кадровом центре «Работа России» 28 февраля пройдет ярмарка трудоустройства для соискателей с разным опытом и квалификацией, в том числе для туляков старшего поколения. Начало в 14.00.

Более 150 вакантных рабочих мест представят: 

  • ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
  • сеть «Вкусно и точка»; 
  • ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»; 
  • МКП «Тулгорэлектротранс»; 
  • АО «Тулагорводоканал»; 
  • ООО «Созвездие»; 
  • ООО «Межрегионгаз Тула»; 
  • УФСИН России по Тульской области; 
  • АО «РЖД» филиал.

В числе вакансий:

  • кондуктор,
  • медицинская сестра,
  • сиделка,
  • старший дежурный оперативный инструктор,
  • электромонтёр выездной бригады,
  • повар-сушист,
  • водитель-курьер,
  • пекарь,
  • бухгалтер,
  • водитель автобуса,
  • диспетчер,
  • дежурный по депо подвижного состава,
  • токарь,
  • инспектор,
  • оператор котельной,
  • машинист погрузочной машины и др. 

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

На ярмарке специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению. Также расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Адрес: Тула, ул. Демонстрации. 34.

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