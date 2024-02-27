В Туле пройдет ярмарка вакансий для людей возрастом 50+

Под эгидой регионального проекта «Тульское долголетие» в кадровом центре «Работа России» 28 февраля пройдет ярмарка трудоустройства для соискателей с разным опытом и квалификацией, в том числе для туляков старшего поколения. Начало в 14.00.
Более 150 вакантных рабочих мест представят:
- ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- сеть «Вкусно и точка»;
- ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»;
- МКП «Тулгорэлектротранс»;
- АО «Тулагорводоканал»;
- ООО «Созвездие»;
- ООО «Межрегионгаз Тула»;
- УФСИН России по Тульской области;
- АО «РЖД» филиал.
В числе вакансий:
- кондуктор,
- медицинская сестра,
- сиделка,
- старший дежурный оперативный инструктор,
- электромонтёр выездной бригады,
- повар-сушист,
- водитель-курьер,
- пекарь,
- бухгалтер,
- водитель автобуса,
- диспетчер,
- дежурный по депо подвижного состава,
- токарь,
- инспектор,
- оператор котельной,
- машинист погрузочной машины и др.
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.
На ярмарке специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению. Также расскажут о возможностях открытия собственного дела.
Адрес: Тула, ул. Демонстрации. 34.