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Владимир Машков встретился с молодежными активистами в Туле

Владимир Машков встретился с молодежными активистами в Туле

Артист посетил родной город в День защитника Отечества.

23 февраля актер, сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. В. Путина Владимир Машков приехал в город своего детства.

Первым пунктом визита стал региональный избирательный штаб, где артист пообщался с представителями волонтерского движения, активистами «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

Разговор был очень откровенным, глубоким и душевным – обычно так тепло говорят с близкими людьми, земляками. И действительно, Владимир Машков не раз подчеркнул, что ощущает себя дома.

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– Тула – город мастеров и героев, эта земля наполнена талантами – сколько вдохновения она принесла великим писателям, художникам и музыкантам, – сказал Владимир Машков. – Каждый раз, подъезжая к Туле, я любуюсь русскими березами – они тут какие-то особенные, совсем настоящие. Тульский край – бриллиант в золотом кольце России. И меня очень воодушевляет, придает гордости то, как Тула развивается, как вы бережете историческое наследие, культуру и друг друга.

Внимательное отношение к человеку, к окружающим, к своему делу – самое ценное и важное. Этим мудрым жизненным наблюдением поделился Владимир Машков, беседуя с молодежью. 

– Пожалуй, лучше о сегодняшних моральных открытиях, которые делает наше общество в условиях СВО, когда-то сказал Островский.  Говоря о двух сортах людей, он подмечает: «либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни». Насколько это очевидно сейчас. Любовь к Родине, патриотизм не появляется с нами с рождения, он воспитывается. И придумать, сыграть это чувство невозможно, оно исходит из природы человека, – уверен Владимир Машков.

Он также поблагодарил активистов за большую работу в рамках подписной кампании кандидата в президенты, отметил атмосферу сплоченности и слаженной команды.

– Очень непросто в жизни найти единомышленников, ведь мы все разные. Но когда получается единство индивидуальностей для достижения одной цели — это очень важно. Желаю всем нам побед. Живите вдохновенно и ничего не бойтесь! – таким напутствием завершил свое обращение к тулякам Владимир Машков.

Представители волонтерского корпуса «Молодой Гвардии» и Народного фронта поделились своими впечатлениями о работе в рамках гуманитарной миссии, сбора помощи для участников СВО и поддержке семей защитников Отечества.

Один из активистов МГЕР Матвей Степин исполнил песню собственного сочинения, и известный актер, аплодируя молодому человеку, настоятельно посоветовал продолжать заниматься творчеством. 

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После встречи Владимир Машков оставил на стене отзывов теплые слова сердечного признания в любви родному городу: «Великая Тула! Вдохновения и открытий! Мы всегда вместе. Люблю!»

 

Напомним, что всего в избирательном бюллетене четыре кандидата. Помимо главы государства это депутаты Госдумы Николай Харитонов, представляющий КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков, от партии Новые люди. Голосование пройдет 15-17 марта

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