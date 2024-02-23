ГУЗ ТО Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи выбрал десять финалистов. Сотрудники борются за звание «Самого брутального мужчины ЦМК».
Тульский центр медицины катастроф выбирает самого брутального мужчину
Желающие могут принять участие в голосовании.
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Отдать голос за понравившегося сотрудника ЦМК можно в официальной группе в «ВК» под постом о конкурсе.
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