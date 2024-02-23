Гонщики Marathon-Tula заняли второе место в «Играх будущего»

Фото минспорта Тульской области

Состязания по спорту и киберспорту проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта.

Спортсмены Marathon-Tula стали серебряными призерами первых в истории международных соревнований «Игры будущего». Об этом сообщили в минспорта Тульской области.



Гульназ Хатунцева, Диана Климова, Сергей Ростовцев и заявленный за Marathon-Tula на этот турнир Петр Рикунов заняли второе место по итогам виртуальный гонки. Спортсмены проехали на велостанке в виртуальной реальности.



Победители определялись в командном зачете по сумме набранных очков в нескольких видах программы – гите на 1000 м, скретче, гонке с выбыванием, критериуме. Marathon-Tula набрала 469 очков и проиграла только сборной Белоруссии (522). Третьей стала команда из Италии Italian espresso (425).







Всего в турнире приняло участие 12 команд, за которые были заявлены гонщики, представляющие Францию, Италию, Аргентину, Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, Бразилию, Испанию и Португалию. Спортсмены Marathon-Tula и Петр Рикунов стали единственными из россиян, попавшими на пьедестал.





За другие команды в смешанных составах проехали также Мария Ростовцева, Мария Аверина, Инна Абайдуллина, занявшая второе место в скретче.

«Игры будущего» – инновационный турнир в дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт/VR-/AR технологии. В нем принимают участие 2 тыс. участников из более 100 стран. Большинство видов программы пройдет в Казани (дисциплины велоспорта в УРАМ-парке), часть – в Сочи.