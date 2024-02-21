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В урологическое отделение новомосковской больницы поступило новое оборудование
Кадр из видео.

В урологическое отделение новомосковской больницы поступило новое оборудование

Самое крупное из полученного оснащения – это урологическая стойка, предназначенная для выполнения различных операций.

Новые инструменты и аппаратные комплексы приобретены на средства регионального бюджета. Оборудование уже применяется для оперативного лечения пациентов.

Как сообщает минздрав Тульской области, самое крупное из полученного оснащения — это видеоскопический комплекс, урологическая стойка, предназначенная для выполнения различных операций. Лазерная установка U2 поможет дробить камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре.

Оснащение операционной также пополнили уретерореноскоп для манипуляций в области мочеточника и нефроскоп для дробления камней в почках.

— С помощью нового оборудования мы сможем выполнять около десяти видов оперативного лечения мочевыделительной системы, лечение других патологий, — сказал заведующий урологическим отделением больницы, кандидат медицинских наук Александр Глуздаков.

Применяемые методики являются малоинвазивными. Такие операции предполагают лечение патологий органов мочеполовой системы посредством небольших разрезов, через которые вводятся эндоскопические инструменты. Преимущества таких методик — высокая результативность лечения, минимальная травматичность для здоровых тканей и хороший косметический результат, быстрый период восстановления, а значит, и короткие сроки пребывания в стационаре. 

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