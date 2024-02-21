  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Уроженец Грузии зарезал туляка и 4 года прятался от следствия за границей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Уроженец Грузии зарезал туляка и 4 года прятался от следствия за границей

Уроженец Грузии зарезал туляка и 4 года прятался от следствия за границей

Мужчину задержали в доме матери в Липецкой области в феврале этого года.

В Тульской области 38-летний уроженец Грузии обвиняется в убийстве, совершенном в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. 

По информации Myslo, 23 февраля 2020 года 24-летний Виктор М. отмечал День защитника Отечества в кафе, расположенном в селе Гремячем, и вступил в перепалку с одним из посетителей. Мужчины вышли поговорить, и уроженец Грузии 6 раз ударил Виктора ножом в спину, грудь и живот. От полученных ранений тот скончался. После этого иностранец покинул территорию РФ, его объявили в федеральный розыск.

В феврале 2024 года следователи получили информацию, что злоумышленник может находиться в доме матери на территории Липецкой области. При обыске мужчину задержали. По нашей информации, он пытался спрятаться от правоохранителей в шкафу.

В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
убийствоарест
Люди
СУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин исполнил мечту семилетнего туляка поработать губернатором
Алексей Дюмин исполнил мечту семилетнего туляка поработать губернатором
В урологическое отделение новомосковской больницы поступило новое оборудование
В урологическое отделение новомосковской больницы поступило новое оборудование
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.