Уроженец Грузии зарезал туляка и 4 года прятался от следствия за границей

Мужчину задержали в доме матери в Липецкой области в феврале этого года.

В Тульской области 38-летний уроженец Грузии обвиняется в убийстве, совершенном в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По информации Myslo, 23 февраля 2020 года 24-летний Виктор М. отмечал День защитника Отечества в кафе, расположенном в селе Гремячем, и вступил в перепалку с одним из посетителей. Мужчины вышли поговорить, и уроженец Грузии 6 раз ударил Виктора ножом в спину, грудь и живот. От полученных ранений тот скончался. После этого иностранец покинул территорию РФ, его объявили в федеральный розыск.

В феврале 2024 года следователи получили информацию, что злоумышленник может находиться в доме матери на территории Липецкой области. При обыске мужчину задержали. По нашей информации, он пытался спрятаться от правоохранителей в шкафу.

В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста.