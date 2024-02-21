Пострадавшие на производстве туляки получили новые автомобили Lada Granta

Фото: Отделение СФР по Тульской области.

По истечении семилетнего срока эксплуатации машины граждане могут рассчитывать на ее замену.

21 февраля управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов передал 11 жителям региона, пострадавшим на производстве, ключи от новых автомобилей Lada Granta.

— Всего в 2024 году планируется обеспечить автомобилями 38 пострадавших на производстве или получивших профессиональное заболевание жителей области. При этом в прошлом году автотранспортом были обеспечены 40 жителей региона на общую сумму 31,3 миллиона рублей, — отметил Андрей Филиппов.

По истечении семилетнего срока эксплуатации автомобиля граждане могут рассчитывать на его замену. Также в течение этого периода Отделение СФР частично компенсирует расходы на техническое обслуживание и капитальный ремонт машины.

Гражданам, пострадавшим на производстве, страдающим профессиональным заболеванием и имеющим право на получение автомобиля, нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Тульской области с соответствующим заявлением.

Напомним, что у претендующего на получение автомобиля гражданина должны быть медицинские показания для получения транспортного средства, подтвержденные Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, а также отсутствовать противопоказания к его вождению.