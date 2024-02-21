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Алексей Дюмин исполнил мечту семилетнего туляка поработать губернатором
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин исполнил мечту семилетнего туляка поработать губернатором

Вместе с главой региона мальчик сделал несколько звонков по служебным вопросам.

Алексей Дюмин исполнил желание семилетнего Платона поработать губернатором. Свою мечту мальчик загадал в прошлом году на ежегодной акции «Елка желаний».

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— Быть губернатором — непростая работа, она требует твердого характера, терпения, собранности, умения быстро принимать важные решения. И самое главное — всегда выполнять данные обещания, — сказал Алексей Дюмин.

Вместе с губернатором мальчик сделал несколько звонков по служебным вопросам:

  • заслушали доклад первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области Вячеслава Федорищева о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области;
  • заместитель губернатора Сергей Егоров сообщил о сроках открытия в Туле легкоатлетического манежа;
  • глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил о ликвидации последствий снегопадов.

Поскольку Платон хочет стать военнослужащим, как его отец, и увлекается всем, что связано с военной тематикой, Алексей Дюмин поручил министру молодежной политики региона Алексею Давлетшину организовать для мальчика экскурсию в Тульское суворовское училище.

Губернатор поздравил Платона с прошедшим днем рождения и вручил ему подарок.

По поручению главы региона 17 февраля вся семья посетила цирк Запашных в Москве — такое желание загадывал его брат Всеволод.

Мама мальчика Наталья вручила Алексею Дюмину фотоальбом от жен военнослужащих и поблагодарила его за поддержку, которую оказывают в регионе семьям военнослужащих.

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