Алексей Дюмин исполнил мечту семилетнего туляка поработать губернатором

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Вместе с главой региона мальчик сделал несколько звонков по служебным вопросам.

Алексей Дюмин исполнил желание семилетнего Платона поработать губернатором. Свою мечту мальчик загадал в прошлом году на ежегодной акции «Елка желаний».

— Быть губернатором — непростая работа, она требует твердого характера, терпения, собранности, умения быстро принимать важные решения. И самое главное — всегда выполнять данные обещания, — сказал Алексей Дюмин.

Вместе с губернатором мальчик сделал несколько звонков по служебным вопросам:

заслушали доклад первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области Вячеслава Федорищева о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области;

заместитель губернатора Сергей Егоров сообщил о сроках открытия в Туле легкоатлетического манежа;

глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил о ликвидации последствий снегопадов.

Поскольку Платон хочет стать военнослужащим, как его отец, и увлекается всем, что связано с военной тематикой, Алексей Дюмин поручил министру молодежной политики региона Алексею Давлетшину организовать для мальчика экскурсию в Тульское суворовское училище.

Губернатор поздравил Платона с прошедшим днем рождения и вручил ему подарок.

По поручению главы региона 17 февраля вся семья посетила цирк Запашных в Москве — такое желание загадывал его брат Всеволод.

Мама мальчика Наталья вручила Алексею Дюмину фотоальбом от жен военнослужащих и поблагодарила его за поддержку, которую оказывают в регионе семьям военнослужащих.