Жители Тульской области за год получили более 13500 дополнительных выходных

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Такая льгота предусмотрена для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью

В минувшем году тульское отделение Соцфонда России оплатило родителям детей с инвалидностью 13551 дополнительный выходной день на общую сумму более 50,6 миллионов рублей.

Мини-отпуск, состоящий из четырех дней в месяц, предоставляется родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за своими детьми с инвалидностью. Дополнительные выходные дни можно взять в разные даты в течение месяца или подряд.

С сентября родители получили право «накапливать» дополнительные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск длительностью до 24 дней. Использовать дополнительные выходные может как один из родителей, так и оба, разделив их между собой. Заявление на предоставление дополнительных выходных подается работодателю.