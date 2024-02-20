  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители Тульской области за год получили более 13500 дополнительных выходных - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области за год получили более 13500 дополнительных выходных
Фото из архива Myslo

Жители Тульской области за год получили более 13500 дополнительных выходных

Такая льгота предусмотрена для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью

В минувшем году тульское отделение Соцфонда России оплатило родителям детей с инвалидностью 13551 дополнительный выходной день на общую сумму более 50,6 миллионов рублей.

Мини-отпуск, состоящий из четырех дней в месяц, предоставляется родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за своими детьми с инвалидностью. Дополнительные выходные дни можно взять в разные даты в течение месяца или подряд.

С сентября родители получили право «накапливать» дополнительные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск длительностью до 24 дней. Использовать дополнительные выходные может как один из родителей, так и оба, разделив их между собой. Заявление на предоставление дополнительных выходных подается работодателю.

Все подробности можно узнать у сотрудников Соцфонда по телефону контакт-центра: 8(800)100-00-01.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
вчера, в 22:30 0
Другие статьи по темам
Событие
Соцфонд Россиидополнительные выходныесоциальные гарантии
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 21 февраля
Где в Туле отключат свет 21 февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.