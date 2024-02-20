Где в Туле отключат свет 21 февраля

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Кирова, 135, 137, 139, 141, 176,
- ул. Серова, 1, 3,
- ул. Марата, 164, 166, 168,
- ул. Глинки, 1, 2,
- ул. Дмитрия Ульянова, 22-32 (чётн.),
- ул. Демонстрации, 134, 136, 137, 139,
- ул. Первомайская, 35-45 (нечётн.), 62-66 (чётн.), 51,
- пер. Серебровский, 1-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.),
- ул. Луговая, 2-8 (чётн.), 3, 5,
- пр-д Первомайский, 3-а,
- пр-т Ленина, 139,
- ул. Каракозова, 11-27 (нечётн.), 5, 6, 24, 77-а,
- ул. Марата, 123,
- ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
- ул. Степанова, 35, 35-а, 154,
- ул. Декабристов, 4, 21,
- ул. Пролетарская, 36, 38,
- ул. Индустриальная, 35,
- ул. Бакунина, 21,
- ул. Шевченко, 24/2, 28-а, 30-а, 44,
- ул. Пархоменко, 2,
- ул. Станиславского, 41, 51,
- ул. Щорса, 34,
- ул. Клюева, 35,
- ул. Фурманова, 19,
- ул. Октябрьская, 268-298 (чётн.), 269-299 (нечётн.), 268-а, 289-а, 297-б,
- пос. Октябрьский: ул. Карпова, 94, 96, 98, 100,
- ул. Малаховская, 3,
- ул. Шишкова, 40,
- 18-й пр-д, 2,
- пос. Скуратово: пос. Южный: ул. Первомайская, 1-9 (нечётн.), 4, 8, 10,
- ул. Центральная, 1,
- пос. Комсомольский: ул. Транспортная, 5, 6, 7, 8, 9,
- ул. Станционная, 5, 9, 11, 13, 15, 17,
- ул. Шахтёрская, 13-33 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 1, 1-а, 3,
- ул. Автомобилистов, 26,
- ул. Клубная, 1,
- пос. Л. Толстого: ул. Л. Толстого, 12-72 (чётн.), 2, 4, 6,
- пос. Рудаково: ул. Трудовая, 47,
- ул. Полевая, 10, 11, 12, 13, 14,
- ул. Советская, 5.