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Где в Туле отключат свет 21 февраля

Где в Туле отключат свет 21 февраля

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Кирова, 135, 137, 139, 141, 176,
  • ул. Серова, 1, 3,
  • ул. Марата, 164, 166, 168,
  • ул. Глинки, 1, 2,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 22-32 (чётн.),
  • ул. Демонстрации, 134, 136, 137, 139,
  • ул. Первомайская, 35-45 (нечётн.), 62-66 (чётн.), 51,
  • пер. Серебровский, 1-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.),
  • ул. Луговая, 2-8 (чётн.), 3, 5,
  • пр-д Первомайский, 3-а,
  • пр-т Ленина, 139,
  • ул. Каракозова, 11-27 (нечётн.), 5, 6, 24, 77-а,
  • ул. Марата, 123,
  • ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
  • ул. Степанова, 35, 35-а, 154,
  • ул. Декабристов, 4, 21,
  • ул. Пролетарская, 36, 38,
  • ул. Индустриальная, 35,
  • ул. Бакунина, 21,
  • ул. Шевченко, 24/2, 28-а, 30-а, 44,
  • ул. Пархоменко, 2,
  • ул. Станиславского, 41, 51,
  • ул. Щорса, 34,
  • ул. Клюева, 35,
  • ул. Фурманова, 19,
  • ул. Октябрьская, 268-298 (чётн.), 269-299 (нечётн.), 268-а, 289-а, 297-б,
  • пос. Октябрьский: ул. Карпова, 94, 96, 98, 100,
  • ул. Малаховская, 3,
  • ул. Шишкова, 40,
  • 18-й пр-д, 2,
  • пос. Скуратово: пос. Южный: ул. Первомайская, 1-9 (нечётн.), 4, 8, 10,
  • ул. Центральная, 1,
  • пос. Комсомольский: ул. Транспортная, 5, 6, 7, 8, 9,
  • ул. Станционная, 5, 9, 11, 13, 15, 17,
  • ул. Шахтёрская, 13-33 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 1, 1-а, 3,
  • ул. Автомобилистов, 26,
  • ул. Клубная, 1,
  • пос. Л. Толстого: ул. Л. Толстого, 12-72 (чётн.), 2, 4, 6,
  • пос. Рудаково: ул. Трудовая, 47,
  • ул. Полевая, 10, 11, 12, 13, 14,
  • ул. Советская, 5.

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