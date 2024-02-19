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Водителей просят не парковаться на площади Искусств в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Водителей просят не парковаться на площади Искусств в Туле

Это связано с уборкой снега.

С парковки, расположенной на площади Искусств в Туле, рабочие будут вывозить снег. Администрация ГУ ТО «Тульские парки» просит водителей не парковаться на указанном участке с 17.00 19 февраля до 12.00 20 февраля. Такая мера необходима во избежание повреждений и эвакуации транспортных средств.

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сегодня, в 15:39 +1
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