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Двое туляков госпитализированы из-за вируса гриппа
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Двое туляков госпитализированы из-за вируса гриппа

Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости ОРВИ и гриппом по итогам недели.

По данным Роспотребнадзора, на прошедшей неделе по области зарегистрирован 4851 случай ОРВИ и гриппа, что ниже эпидпорога на 47%. 

По Туле заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю составила 2324 случая (ниже эпидпорога на 50% и ниже уровня предыдущей недели на 2%).

За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 20 случаев заболевания гриппом, в том числе у 5 детей и двух человек старше 65 лет. Двое госпитализированы. С начала эпидсезона в регионе зарегистрировано 733 случая гриппа, у заболевших лабораторно подтверждены вирусы гриппа А и гриппа В.

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