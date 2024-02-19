Достижения сферы образования Тульской области представили на выставке-форуме «Россия»

18 февраля на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» прошел День образования.

На стенде Тульской области продемонстрировали основные достижения сферы образования региона. Детский технопарк «Кванториум» представил систему дополнительного образования и подготовил мастер-классы по симуляторам полета, робо-сумо, 3D-моделированию и квант-музею.

Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса показал процесс изготовления тульских пряников. Также состоялся показ коллекции одежды в стилистике филимоновской игрушки.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова подчеркнула, что губернатор Алексей Дюмин уделяет пристальное внимание развитию региональной системы образования:

«Сфера образования региона активно развивается: строятся детские сады и школы, обновляется инфраструктура. За последние два года по президентской программе капремонта „Модернизация школьных систем образования“ отремонтировано 18 школ, и еще 16 отремонтируют до конца 2025 года. Правительство региона использует также возможности регионального бюджета и внебюджетные источники финансирования для укрепления материально-технической базы школ. Наши ребята должны учиться в безопасных и комфортных условиях».