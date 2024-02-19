Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сфере финансов и бухгалтерии

Аналитики hh.ru выяснили, какие вакансии в сфере финансов и бухгалтерии за февраль стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10 выглядит так:
- Директор филиала — от 150 000 до 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/92711529
- Руководитель call-центра — от 120 000 до 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93166613
- Руководитель направления онлайн-продаж — от 100 000 до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92000360
- Арбитражный управляющий — от 60 000 до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92325832
- Специалист отдела досудебного урегулирования — от 50 000 до 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90586801
- Менеджер по работе с клиентами и партнерами — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89548126
- Менеджер по продажам автомобилей — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91365569
- Личный помощник руководителя — от 60 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93328952
- Старший бухгалтер по расчету заработной платы — от 45 000 до 95 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93209555
- Бухгалтер по восстановлению учета — от 86 000 до 86 000 руб. до вычета налогов,https://tula.hh.ru/vacancy/92825933