В Туле прошли соревнования по постройке снежных хижин

В Тульском кремле в выходные прошли соревнования по постройке снежных хижин — «Золотое иглу» и «Серебряное иглу». Участие приняли взрослые и детские команды, каждая состояла из шести человек. Участники орудовали ножовками, снеговыми пилами и лопатами.
Школа спортивного туризма назвала победителей. В номинации «Золотое иглу» места распределились следующим образом:
- 1-е место: «Иглупромстрой»,
- 2-е место: «Кенозеро»,
- 3-е место: «Прорабы»,
- 4-е место: «Взрослый садик»,
- 5-е место: «Мастера Булгаковы»,
- 6-е место: «Альбатрос»,
- 7-е место: «Следопыты»,
- 8-е место: «Эверест».
В номинации «Серебряное иглу»:
- 1-е место: «Туристы 2»,
- 2-е место: «Туристы 1»,
- 3-е место: «Северные Корабелы»,
- 4-е место: «Команда отважных».