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В Туле прошли соревнования по постройке снежных хижин
Фото минспорта Тульской области.

В Туле прошли соревнования по постройке снежных хижин

Турнир состоялся на территории Тульского кремля.

В Тульском кремле в выходные прошли соревнования по постройке снежных хижин — «Золотое иглу» и «Серебряное иглу». Участие приняли взрослые и детские команды, каждая состояла из шести человек. Участники орудовали ножовками, снеговыми пилами и лопатами.

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Школа спортивного туризма назвала победителей. В номинации «Золотое иглу» места распределились следующим образом:

  • 1-е место: «Иглупромстрой»,
  • 2-е место: «Кенозеро»,
  • 3-е место: «Прорабы»,
  • 4-е место: «Взрослый садик»,
  • 5-е место: «Мастера Булгаковы»,
  • 6-е место: «Альбатрос»,
  • 7-е место: «Следопыты»,
  • 8-е место: «Эверест».

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В номинации «Серебряное иглу»:

  • 1-е место: «Туристы 2»,
  • 2-е место: «Туристы 1»,
  • 3-е место: «Северные Корабелы»,
  • 4-е место: «Команда отважных».

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