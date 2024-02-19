В Туле прошли соревнования по постройке снежных хижин

Фото минспорта Тульской области.

В Тульском кремле в выходные прошли соревнования по постройке снежных хижин — «Золотое иглу» и «Серебряное иглу». Участие приняли взрослые и детские команды, каждая состояла из шести человек. Участники орудовали ножовками, снеговыми пилами и лопатами.

Школа спортивного туризма назвала победителей. В номинации «Золотое иглу» места распределились следующим образом:

1-е место: «Иглупромстрой»,

2-е место: «Кенозеро»,

3-е место: «Прорабы»,

4-е место: «Взрослый садик»,

5-е место: «Мастера Булгаковы»,

6-е место: «Альбатрос»,

7-е место: «Следопыты»,

8-е место: «Эверест».

В номинации «Серебряное иглу»: