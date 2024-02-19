  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Инспекторы ДПС помогли рожавшей тулячке добраться до роддома - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Инспекторы ДПС помогли рожавшей тулячке добраться до роддома
Фото УГИБДД по Тульской области.

Инспекторы ДПС помогли рожавшей тулячке добраться до роддома

Гаишники сопроводили автомобиль с роженицей до перинатального центра.

Поздно вечером на улице Рязанской к экипажу ДПС отдельного батальона ДПС подъехал легковой автомобиль, из которого вышел взволнованный мужчина. Он пояснил, что в салоне находится его жена, у которой начались роды. Туляк попросил сотрудников Госавтоинспекции помочь оперативно добраться до роддома.

— Полицейские незамедлительно включили специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки и в кратчайший срок сопроводили автомобиль до перинатального центра, где передали женщину в руки профессионалов, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Позднее супружеская пара обратилась в Госавтоинспекцию, чтобы поблагодарить инспекторов Юрия Дубского и Юрия Пузанова за неравнодушие.

B04D36E7-11AC-498C-937E-547FD761DC30.jpeg

В ГИБДД напомнили, что участники дорожного движения могут обращаться за помощью по телефонам:

  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:22 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
родысотрудники ГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» обыграл «Металлург» и «Динамо»
Тульский «Арсенал» обыграл «Металлург» и «Динамо»
Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сфере финансов и бухгалтерии
Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сфере финансов и бухгалтерии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.