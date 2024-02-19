Инспекторы ДПС помогли рожавшей тулячке добраться до роддома

Поздно вечером на улице Рязанской к экипажу ДПС отдельного батальона ДПС подъехал легковой автомобиль, из которого вышел взволнованный мужчина. Он пояснил, что в салоне находится его жена, у которой начались роды. Туляк попросил сотрудников Госавтоинспекции помочь оперативно добраться до роддома.
— Полицейские незамедлительно включили специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки и в кратчайший срок сопроводили автомобиль до перинатального центра, где передали женщину в руки профессионалов, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.
Позднее супружеская пара обратилась в Госавтоинспекцию, чтобы поблагодарить инспекторов Юрия Дубского и Юрия Пузанова за неравнодушие.
В ГИБДД напомнили, что участники дорожного движения могут обращаться за помощью по телефонам:
- дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
- дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.