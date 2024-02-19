Инспекторы ДПС помогли рожавшей тулячке добраться до роддома

Фото УГИБДД по Тульской области.

Поздно вечером на улице Рязанской к экипажу ДПС отдельного батальона ДПС подъехал легковой автомобиль, из которого вышел взволнованный мужчина. Он пояснил, что в салоне находится его жена, у которой начались роды. Туляк попросил сотрудников Госавтоинспекции помочь оперативно добраться до роддома.

— Полицейские незамедлительно включили специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки и в кратчайший срок сопроводили автомобиль до перинатального центра, где передали женщину в руки профессионалов, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Позднее супружеская пара обратилась в Госавтоинспекцию, чтобы поблагодарить инспекторов Юрия Дубского и Юрия Пузанова за неравнодушие.

В ГИБДД напомнили, что участники дорожного движения могут обращаться за помощью по телефонам: