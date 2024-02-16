Прокуратура проверит информацию о массовом отравлении детей в тульском детском саду

Фото прокуратуры Тульской области

Прокуратура Советского района Тулы начала проверку информации об ухудшении состояния здоровья воспитанников детского сада ЦО № 27. Проверочные мероприятия также ведут региональный минздрав и Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

— Отобраны необходимые пробы. Фактов обращения за медицинской помощью не установлено, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском саду.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.