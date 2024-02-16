В Год семьи для туляков проведут серию викторин с ценными подарками

Тульская региональная общественная организация «Добрый мир» в Год семьи реализует масштабный проект с циклом мероприятий.

Мастер-классы, открытые уроки, лекции, спортивные состязания, а также серию викторин с ценными подарками, которые пройдут в преддверии праздников и значимых дат — все это и многое другое ждет туляков в рамках Года семьи. Их проведет Тульская региональная общественная организация «Добрый мир».

Первая викторина приурочена ко Дню защитника Отечества. Среди верно ответивших на все вопросы участников викторины будут распределены: топовый смартфон, телевизор с большой диагональю, современный ноутбук и сертификат на покупку бытовой техники.

Анкета викторины будет размещена 16 февраля на странице «Добрый мир» в социальной сети «ВКонтакте».

21 февраля там же в прямом эфире пройдет распределение подарков.

Следующая викторина приурочена к празднованию Международного женского дня. Анкета викторины будет опубликована 1 марта, распределение подарков состоится 6 марта.

15-17 марта пройдет главная викторина «Доброго Мира». Она будет посвящена 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Викторина пройдет очно на счетных участках.

18 марта в прямом эфире в социальной сети пройдет распределение более чем 5000 ценных подарков среди участников, верно ответивших на вопросы.

Антон Неклюдов «Мы благодарны всем партнерам, которые присоединились к проекту. Всех жителей Тульской области приглашаем участвовать в наших викторинах с возможностью получить ценный подарок», — рассказал организатор проекта «Выбираем всей семьей!», руководитель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов.

С подробной информацией о проекте можно будет ознакомиться на странице организации «Добрый Мир» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Также 15–17 марта в Тульской области пройдет еще ряд активностей, в частности, голосования по «Народному бюджету» и «Конкурсу инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС».

Будет подготовлен совместный информационный материал для участников викторины и голосований за региональные проекты, организована работа волонтеров на счетных участках.

Елена Федяинова «Народный бюджет» работает в Тульской области с 2011 года. За это время было реализовано более 5000 инициатив, — напомнила представитель проекта «Народный бюджет» Елена Федяинова. — Мы имеем опыт проведения голосований как в режиме онлайн, так и в очном формате. В 2021 году мы проводили голосование на счетных участках, в нем приняли участие более 170 тысяч человек. И еще более 100 тысяч проголосовали онлайн. В этом году мы решили организовать процедуру голосования 15–17 марта совместно с «Добрым миром» и Ассоциацией «Совет муниципальных образований». В нем примут участие 1055 инициативных проектов. На реализацию проектов-победителей предусмотрено 500 млн рублей поддержки из бюджета области. «Народный бюджет» позволит жителям решить многие местные вопросы».

Председатель Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова рассказала, что в рамках конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС в регионе реализован 71 проект благоустройства территорий: детские игровые и спортивные площадки, многофункциональные площадки для игровых видов спорта, зоны для досуга и отдыха. В нынешнем году для участия в конкурсе подана 201 заявка.

С целью расширения возможностей по участию жителей региона в поддержке проектов развития территории, наряду с электронным голосованием, предусмотрено проведение очного голосования за инициативные проекты сельских старост и руководителей ТОС: