  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский избирком презентовал форму обходчиков проекта «ИнформУИК» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский избирком презентовал форму обходчиков проекта «ИнформУИК»

Тульский избирком презентовал форму обходчиков проекта «ИнформУИК»

В избирательной комиссии Тульской области состоялась презентация экипировки для обходчиков проекта «ИнформУИК».

Проект «ИнформУИК» представляет собой персональное адресное информирование избирателей о выборах Президента России.

С 17 февраля по 7 марта 3840 членов участковых избирательных комиссий нашего региона в рамках поквартирных и подомовых обходов будут рассказывать избирателям о выборах главы государства: о сроках, времени и формах голосования, об адресах избирательных участков, о зарегистрированных кандидатах.

Узнать «обходчиков» проекта «ИнформУИК» можно будет по брендированной экипировке: накидке с логотипом избирательной кампании и нагрудному знаку в виде галочки в цветах российского флага.

У каждого будет сумка с логотипом, фонарь, митенки, а также бейдж с подписью и печатью председателя избирательной комиссии.

Каждому избирателю «обходчики» вручат информационные материалы, в которых будут указаны время, формы голосования, адрес УИК и кандидаты на пост главы государства.

Выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:27 −1
Другие статьи по темам
Событие
выборы президента 2024ИнформУИКизбирательная комиссия
Место
ТулаТульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура проверит информацию о массовом отравлении детей в тульском детском саду
Прокуратура проверит информацию о массовом отравлении детей в тульском детском саду
В ТЦ «Кировский» задымилось помещение
В ТЦ «Кировский» задымилось помещение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.