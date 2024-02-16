Тульский избирком презентовал форму обходчиков проекта «ИнформУИК»

Проект «ИнформУИК» представляет собой персональное адресное информирование избирателей о выборах Президента России.

С 17 февраля по 7 марта 3840 членов участковых избирательных комиссий нашего региона в рамках поквартирных и подомовых обходов будут рассказывать избирателям о выборах главы государства: о сроках, времени и формах голосования, об адресах избирательных участков, о зарегистрированных кандидатах.

Узнать «обходчиков» проекта «ИнформУИК» можно будет по брендированной экипировке: накидке с логотипом избирательной кампании и нагрудному знаку в виде галочки в цветах российского флага.

У каждого будет сумка с логотипом, фонарь, митенки, а также бейдж с подписью и печатью председателя избирательной комиссии.

Каждому избирателю «обходчики» вручат информационные материалы, в которых будут указаны время, формы голосования, адрес УИК и кандидаты на пост главы государства.

Выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта.