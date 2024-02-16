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Родители сообщили о массовом отравлении детей в тульском детсаду

Родители сообщили о массовом отравлении детей в тульском детсаду

Жалобу в Роспотребнадзор они уже подали.

В редакцию Myslo обратились родители детей, посещающих детский сад на Ленина, 17 (ЦО № 27). По словам людей, их чада отравились после посещения садика:

— У всех одинаковые симптомы: рвота и боли в животе. Они начались у всех детей в одно и тоже время — сегодняшней ночью. Посещаемость группы небольшая в эти дни, человек 10-12, из которых у 9 детей эти симптомы. Те дети, что посещали сад вчера, но не употребляли пищу, чувствуют себя хорошо.

По информации Myslo, родители пострадавших детей написали жалобы в региональный Роспотребнадзор. 

Как сообщили редакции в городском Управлении образования, вопрос у них на контроле. Специалисты уже выехали в образовательное учреждение и проводят проверку.

Ранее сообщалось о переводе на дистант одного из корпусов ЦО № 27 из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ.

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