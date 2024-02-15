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Администрация Тулы: городской транспорт работает в штатном режиме
Фото Алексея Пирязева.

Администрация Тулы: городской транспорт работает в штатном режиме

Но из-за снегопада возможны задержки.

Несмотря на непогоду, работа городского общественного транспорта осуществляется в штатном режиме по расписанию. Об этом сообщает администрация Тулы.

Перевозки осуществляют 222 автобуса разной вместимости по регулируемому тарифу, 250 автобусов по нерегулируемому тарифу, 50 трамваев и 50 троллейбусов.

Из-за снегопада на дорогах города снижена скорость транспортного потока, что может привести к увеличению интервала движения на некоторых маршрутах. 

Также в администрации заверили, что транспортные компании принимают все необходимые меры, чтобы не допустить срыва движения общественного транспорта и обеспечить доставку пассажиров по всем направлениям.

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сегодня, в 14:15 0
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