Администрация Тулы: городской транспорт работает в штатном режиме

Фото Алексея Пирязева.

Несмотря на непогоду, работа городского общественного транспорта осуществляется в штатном режиме по расписанию. Об этом сообщает администрация Тулы.

Перевозки осуществляют 222 автобуса разной вместимости по регулируемому тарифу, 250 автобусов по нерегулируемому тарифу, 50 трамваев и 50 троллейбусов.

Из-за снегопада на дорогах города снижена скорость транспортного потока, что может привести к увеличению интервала движения на некоторых маршрутах.

Также в администрации заверили, что транспортные компании принимают все необходимые меры, чтобы не допустить срыва движения общественного транспорта и обеспечить доставку пассажиров по всем направлениям.