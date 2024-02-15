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97 единиц техники вышли на уборку трасс Тульской области
Фото из архива Myslo

97 единиц техники вышли на уборку трасс Тульской области

Дорожные службы дежурят круглосуточно.

Сегодня, 15 февраля, спецтехника работает на М-2 «Крым», Р-132 «Золотое кольцо», Р-92 Калуга — Орел. Об этом сообщает Росавтодор. 

Количество дорожных машин регулируется в зависимости от погодных условий. В данный момент на уборку вышли 97 единиц техники. Контролируют обстановку с помощью системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль федеральных трасс. Дорожные службы дежурят круглосуточно.

— ФКУ Упрдор Москва — Харьков призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения, выбирать скоростной режим по погоде, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники, — сообщает пресс-служба Росавтодора.

 

В случае возникновения внештатных ситуаций на дороге можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва — Харьков: 8 (4862) 75-07-69.

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