97 единиц техники вышли на уборку трасс Тульской области

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Сегодня, 15 февраля, спецтехника работает на М-2 «Крым», Р-132 «Золотое кольцо», Р-92 Калуга — Орел. Об этом сообщает Росавтодор.

Количество дорожных машин регулируется в зависимости от погодных условий. В данный момент на уборку вышли 97 единиц техники. Контролируют обстановку с помощью системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль федеральных трасс. Дорожные службы дежурят круглосуточно.

— ФКУ Упрдор Москва — Харьков призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения, выбирать скоростной режим по погоде, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники, — сообщает пресс-служба Росавтодора.

В случае возникновения внештатных ситуаций на дороге можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва — Харьков: 8 (4862) 75-07-69.