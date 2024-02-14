Жители Тульской области в ходе очного голосования смогут поддержать инициативы старост и ТОС

С целью расширения возможностей по участию жителей Тульской области в поддержке проектов развития территории в этом году в рамках конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС наряду с электронным голосованием предусмотрено проведение очного голосования. Оно пройдет на территориальных счетных участках с 15 по 17 марта.

Конкурс инициативных проектов, напомним, проводится в регионе уже в четвертый раз. В предыдущие годы по итогам конкурса в населенных пунктах победителей был обустроен 71 объект: детские игровые и спортивные площадки, многофункциональные площадки для игровых видов спорта, зоны для досуга и отдыха. В этом году перечень типовых проектов расширен: для обустройства предложены скейт-площадки.

Прием заявок для участия в конкурсе прошел в период с 15 января по 29 января. Для участия в конкурсе подана 201 заявка. В настоящее время идет этап рассмотрения и экспертизы конкурсных заявок администрациями муниципальных образований и организатором конкурса. Он завершится 14 марта. Его итогом станет перечень заявок старост и руководителей ТОС, допущенных на голосование.

Подробнее о следующем этапе конкурса — голосование жителей в поддержку конкурсных заявок — сегодня в рамках вебинара с сельскими старостами, руководителями ТОС и муниципальными координаторами рассказала главный советник исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Елена Чуканова:

«Для проведения очного голосования администрациями муниципальных образований и Ассоциацией „СМО Тульской области“ будут сформированы территориальные счетные участки и счетные комиссии, — рассказала Елена Ивановна. — Для голосования будут использоваться бюллетени, в которые нужно будет вписать уникальный четырехзначный номер конкурсного проекта. Номера проектов опубликованы на сайте moydvor71.ru, а также будут размещены в специальном каталоге, находящемся на счетном участке. Проголосовать очно смогут жители Тульской области старше 18 лет. Поддержать можно будет только одну заявку».

По завершении очного голосования состоится этап электронного голосования.

Голосование пройдет на платформе moydvor71.ru в период с 18 марта по 1 апреля.

Предусмотрено голосование также только за одну заявку. При этом, если участник голосования ранее уже поддержал выбранную заявку в очном голосовании, в электронном голосовании он также может принять участие.

По критерию количества набранных голосов каждая заявка может получить до 12 баллов в очном голосовании и столько же — в электронном. Напомним, что, помимо этого, на положение заявки в общем рейтинге влияют и другие критерии. Так, до 16 баллов можно получить за описание и фотоматериалы мероприятий по популяризации проекта благоустройства, проведенных сельским старостой, руководителем ТОС в период с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. До 10 баллов может быть присвоено за перечень мероприятий и фотографии, подтверждающие вовлеченность в 2023 году сельского старосты, руководителя ТОС в общественную деятельность, направленную на решение вопросов местного значения. Также в числе критериев оценки — обоснование необходимости обустройства объекта, планы жителей по дальнейшему благоустройству территории и ряд других позиций.

Общий рейтинг заявок будет сформирован в зависимости от набранной суммы баллов по каждому из критериев. Если по итогам суммарной оценки заявки набирают равное количество баллов, то выше в рейтинге проставляется та заявка, которая при голосовании жителей суммарно набрала большее количество голосов.

Победители конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС будут определены до 30 апреля.

И уже в этом году в населенных пунктах будут реализованы проекты обустройства новых территорий для активного досуга, здорового образа жизни, семейного времяпрепровождения, проведения встреч и мероприятий и укрепления традиций добрососедства.