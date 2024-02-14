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В Богородицком районе семья отравилась угарным газом: медики спасли жизни пострадавших

В Богородицком районе семья отравилась угарным газом: медики спасли жизни пострадавших

Инцидент произошел в деревне Каменке.

11 февраля в скорую позвонил местный житель, который сообщил, что его жена, сын и теща отравились угарным газом. 

На место происшествия незамедлительно выехала бригада экстренного реагирования в составе фельдшеров Ольги Мининой и Дмитрия Шестова. Водитель Владимир Лапшин доставил медиков за 16 минут.

После осмотра троих пострадавших — 13-летнего мальчика и двух женщин 38 и 65 лет — медики запросили дополнительные бригады для эвакуации и приступили к оказанию необходимой экстренной помощи.

Позже выяснилось, что причиной отравления стало то, что пожилая женщина забыла открыть печную задвижку.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает. 

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