В Богородицком районе семья отравилась угарным газом: медики спасли жизни пострадавших

11 февраля в скорую позвонил местный житель, который сообщил, что его жена, сын и теща отравились угарным газом.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада экстренного реагирования в составе фельдшеров Ольги Мининой и Дмитрия Шестова. Водитель Владимир Лапшин доставил медиков за 16 минут.



После осмотра троих пострадавших — 13-летнего мальчика и двух женщин 38 и 65 лет — медики запросили дополнительные бригады для эвакуации и приступили к оказанию необходимой экстренной помощи.

Позже выяснилось, что причиной отравления стало то, что пожилая женщина забыла открыть печную задвижку.



В настоящее время пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.