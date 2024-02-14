В тульском филиале ГИМа можно увидеть красавца мужчину XVIII века: репортаж

Фото Алексея Пирязева.

Мода как отражение исторических событий. Именно с этой точки зрения предстает перед посетителями экспозиция новой выставки в филиале Исторического музея в Туле «Красавец мужчина. Мужская мода рубежа XVIII–XIX веков».

Андрей Яновский, заместитель гендиректора ГИМ по научной работе:

Андрей Яновский — В советское время всем этим вещам, которые вы можете увидеть здесь, не уделялось должного внимания. Что изучала историческая наука? Революцию, деятельность выдающихся полководцев, реформы, государственные преобразования, значимые события. А что такое «красавец мужчина»? Ну, подумаешь, жилетики у них были, пуговицы, галстуки какие-то завязывали… Тоже мне тема для исторических изысканий! Разве можно на всем этом воспитать патриота своей страны и пламенного борца за дело пролетариата? Модника или пижона воспитаешь... Тогда задачи стояли другие, идеология была направлена на воспитание борцов. Это, кстати, неплохо, но я считаю, что одно другому не мешает. И чем больше человек знает, тем больше у него выбора. Можно красиво одеваться и очень любить свою Родину. Поэтому подобного рода вещам стало уделяться больше внимания. Ведь это тоже история, но история повседневности. Нет, крестьяне так не одевались, конечно, это было им не по карману. Но существовали высшие сословия, у которых были свои правила моды, эстетики, свое видение мира. Они щеголяли друг перед другом. И для них это была повседневность.

Цель выставки — показать смену эстетических идеалов и предпочтений модников того времени, сделать чуть ближе и понятнее как ушедшую эпоху в целом, так и облик, поступки, пристрастия конкретного человека.

Экспозиция подчеркивает, что именно крупные исторически события оказывают значительное влияние на внешний облик людей и в некоторых случаях даже кардинально меняют моду. Таким событием, в частности, стала Великая французская революция 1789 года.

Одежда становится характерным маркером исторических событий.

До революции вся власть находилась исключительно в руках аристократии. Отсюда пестрые наряды, большое количество украшений — такое было по карману представителям этих слоев общества.

После революции в центре внимания оказываются буржуазные слои общества. Они одеваются менее пышно, и именно их образ становится идеалом настоящего модника.

Наталья Виноградова, старший научный сотрудник ГИМ, куратор выставки:

Наталья Виноградова — На нашей выставке представлен переломный период, когда один идеал уходит в прошлое, а на смену ему приходит другой. Долгое время была в моде грушевидная форма тела: узкие плечи, немного впалая грудь, небольшой животик и стройные, подвижные ноги. Это был образец изящества. Все это увязывалось с танцами, которые исполняли на балах при дворе. Потом на смену приходит другой образ мужчины, который до сих пор остается актуальным — треугольный силуэт с широкими плечами, стройным торсом и сильными ногами. Вслед за этим приходит и смена визуального облика мужчины. Если до этого в почете были яркие цвета, большое количество украшений, плотный макияж — это указывало на высокое происхождение человека. Позднее мужчины отказались от украшений и пестрой цветовой гаммы в пользу сдержанности. В это время происходит Французская революция 1789 года. Аристократия начинает себя неуютно чувствовать, причем не только во Франции, но и при дворах других стран. На первый план выходит буржуазия, для которой была характерна сдержанность в одежде. Постепенно именно этот идеал и выходит на первый план.

Именно тогда в моду входит образ денди. Мужскую красоту теперь подчеркивает покрой, качество ткани и обилие декоративных элементов.

— Теперь самое главное — это умелое сочетание элементов одежды, а не просто их наличие. Модным признавался тот, кто умел мастерски завязывать галстук сам, а не использовать готовый. У нас есть целая витрина, на которой можно увидеть 35 способов завязывания галстука, — добавляет Наталья Виноградова.

На выставке представлено порядка 250 экспонатов из фондов Государственного исторического музея. Это предметы одежды — кафтаны, фраки, жилеты; украшения — кольца, пуговицы, башмачные пряжки; модные аксессуары — табакерки, лорнеты, зрительные трубки, часы, несессеры, шпаги; приспособления по уходу за внешностью. В экспозицию также вошли живописные портреты, гравюры, сатирические и другие издания. Что-то будет показано впервые.

Многие экспонаты лишь на первый взгляд кажутся статичными и демонстрирующими посетителю лишь свой визуальный образ. На самом деле они — яркие элементы общественной жизни, за которыми скрываются целые истории и даже достижения промышленности того времени. Последние, кстати, тоже оказывают огромное влияние на моду.

Так, на выставке можно увидеть английские башмачные пряжки 1880-х годов, оформленные в технике граненой стали. Это не просто имитация драгоценных камней из металла, это новая, прогрессивная технология обработки стали. Тульская художественная сталь является, кстати, в какой-то мере продолжателем традиций английских мастеров.

Хрустальные стразы — тоже результат развития и совершенствования технологий. Обработка хрупкого хрусталя требовала особого мастерства — только в этом случае он будет походить на бриллиант. Тогда украшение со стразами считалось признаком не низкого достатка, а просвещенности человека, знакомого с тонкостями их создания.

В рамках выставки «Красавец мужчина. Мужская мода рубежа XVIII–XIX веков» российская социальная сеть LOOKY представит проект «Нейрокостюм. Историческая мода».

Каждый посетитель выставки посредством нейроаватара сможет «примерить» платье, которое носили два века назад. Разработчики предусмотрели варианты и для дам, и для кавалеров.

— Мы понимаем, что такая тема, как мода, будет сложна юным посетителям. Для них мы приготовили интерактивные программы и мастер-классы. Пока это сюрприз, скоро все расскажем, — добавила Екатерина Шельяева, заведующая сектором по научно-просветительской работе ГИМ.

Выставка будет работать до 15 июля 2024 года включительно.