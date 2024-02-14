Врач расскажет тулякам, как сохранить желудок здоровым

15 февраля в 12.00 в прямом эфире в группе регионального минздрава ВКонтакте на вопросы жителей ответит заведующая гастроэнтерологическим отделением Тульской областной клинической больницы Юлия Трошкина. Она расскажет о признаках проблем с пищеварением, а также о лечении и профилактике болезней желудочно-кишечного тракта.

Вопросы врачу можно задать в личных сообщениях в «ВК» или в ходе прямой трансляции.

Минздрав напоминает, что при проблемах со здоровьем нужно своевременно обращаться к врачу. При этом увеличение охвата жителей диспансеризацией и профосмотрами — одна из задач нацпроекта «Здравоохранение».