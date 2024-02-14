  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Россияне считают ипотеку залогом финансовой стабильности партнера - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Россияне считают ипотеку залогом финансовой стабильности партнера
Изображение от Freepik.

Россияне считают ипотеку залогом финансовой стабильности партнера

По словам 53% мужчин и 60% женщин, наличие выплачиваемого кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру.

Большинство россиян при выборе партнера интересуются в первую очередь его внешним видом и личными качествами, высокий доход не входит в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин. Зато наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера. Это выяснили банк ВТБ и СК «Росгосстрах» в ходе опроса* ко Дню всех влюблённых 14 февраля. 

Для половины мужчин (47%) финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность — для них важнее всего чувства. 14% утверждают, что влияет, но отрицательно, потому что нельзя любить из-за денег. Почти четверть (23%) признают, что материальное положение партнерши является важным фактором в серьезных отношениях. 

Женщины относятся к материальному благополучию возможной будущей семьи более серьезно. Половина опрошенных (53%) признают финансовую стабильность партнера важным фактором, а 15,5% считают, что нехватка денег может разрушить любые отношения.

Несмотря на это, ни женщины, ни мужчины не относят высокий доход к главным критериям выбора потенциального партнера.

Мужчины в первую очередь обращают внимание на доброту, красоту и женственность, а женщины ценят в избраннике доброту,
чувство юмора и ум. 

Главные качества женщин, по мнению мужчин (можно было выбрать несколько вариантов): 

  • доброта и забота — 43%; 
  • красота и хорошая фигура — 42%; 
  • женственность — 36%; 
  • ум — 23%; 
  • чувство юмора — 22%;
  • обаяние — 21%; 
  • высокий доход — 8%; 
  • высокий профессиональный статус — 6%. 


Главные качества мужчин, по мнению женщин (можно было выбрать несколько вариантов): 

  • доброта и забота — 51%; 
  • чувство юмора — 42%; 
  • ум — 41%; 
  • мужественность и брутальность — 19%; 
  • обаяние — 16%; 
  • высокий доход — 16%; 
  • красота и хорошая фигура — 14%; 
  • высокий профессиональный статус — 7%. 

Согласно опросу более половины (54%) мужчин не будут интересоваться заработком партнерши на первом свидании — 24% считают это неприличным, а 30% уверены, что сами зарабатывают достаточно, чтобы вообще не интересоваться такими вопросами. Менее четверти мужчин (24%) постараются расспросить избранницу об уровне ее дохода еще до первого свидания, поскольку не хотят иметь партнера с материальными проблемами, и почти столько же (22%) считают, что как раз первое свидание — отличный повод выяснить, кто сколько зарабатывает. 

Женщины к разговорам о деньгах на первом свидании относятся еще более трепетно: 46% считают, что это неприлично, и лишь каждая шестая (18%) готова выяснять, сколько зарабатывает потенциальный партнер, увидев его впервые. Более четверти (28,5%) постараются и приличия соблюсти, и с материальными проблемами не связаться, разузнав все подробности еще до свидания. 

Интересно, что большинство россиян не считают ипотеку потенциального партнера помехой для отношений. По словам 53% мужчин и 60% женщин, наличие выплачиваемого кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру и является оплотом его финансовой стабильности и независимости. Лишь 15% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки. 

Опрос проведен банком ВТБ и СК «Росгосстрах» 5–12 февраля по репрезентативной выборке среди 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:13
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
опросипотека

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Врач расскажет тулякам, как сохранить желудок здоровым
Врач расскажет тулякам, как сохранить желудок здоровым
«Дачную амнистию» продлили до марта 2031 года
«Дачную амнистию» продлили до марта 2031 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.