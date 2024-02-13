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Из-за гололеда 50 жителей Тулы попали в травмпункт
Фото из архива Myslo.

Из-за гололеда 50 жителей Тулы попали в травмпункт

Такую статистику минздрав огласил за прошедшие сутки.

По состоянию на утро 13 февраля в травмпункт Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина обратились 50 туляков. Они получили травмы разной степени тяжести в результате падения на лед.

Причем по состоянию на вечер 12 февраля обратившихся было 20 человек. 

Напомним, вчера, 12 февраля, Тулу и область накрыли ледяные осадки. Погода осложнила дорожную ситуацию: жители города с огромным трудом передвигались по городу, а в троллейбусных контактных сетях произошло замыкание

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