В День всех влюбленных капибара Валентин приглашает туляков в экзотариум

Фото Тульского экзотариума.

В эту среду, 14 февраля, туляки и гости города смогут признаться в любви единственному и неповторимому капибаре Валентину, который обитает в экзотариуме.



Каждый посетитель сможет взять на входе в новое здание зоопарка бумагу для записок, написать пожелание Валентину и прикрепить его на вольер. А вечером сотрудники экзотариума прочитают Вальку всё, что написали посетители.