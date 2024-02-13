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В День всех влюбленных капибара Валентин приглашает туляков в экзотариум
Фото Тульского экзотариума.

В День всех влюбленных капибара Валентин приглашает туляков в экзотариум

Посетители смогут написать трогательные записки для зверька.

В эту среду, 14 февраля, туляки и гости города смогут признаться в любви единственному и неповторимому капибаре Валентину, который обитает в экзотариуме.
 
Каждый посетитель сможет взять на входе в новое здание зоопарка бумагу для записок, написать пожелание Валентину и прикрепить его на вольер. А вечером сотрудники экзотариума прочитают Вальку всё, что написали посетители.

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