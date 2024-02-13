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На проспекте Ленина в Туле заискрились контактные сети троллейбуса

На проспекте Ленина в Туле заискрились контактные сети троллейбуса

«‎Огненный дождь» пришел и в район Зеленстрой.

Вечером 12 февраля на ул. Генерала Маргелова случилась непривычная для туляков ситуация. Над проезжей частью заискрилась контактная сеть троллейбуса. Судя по соцсетям, внезапные и продолжительные снопы искр напугали жителей города. Как утверждают очевидцы, «‎огненный дождь» сопровождал протяжный и неприятный звук.

Искрящиеся контактные сети туляки засняли в районе педуниверситета.

Похожая ситуация произошла несколькими часами ранее на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова.

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», возгорание изолятора на контактной сети произошло из-за ледяного дождя. Контактная сеть восстановлена. Сообщается, что спасатели и пожарные расчеты не привлекались.

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