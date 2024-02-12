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Как часто тулякам с татуировками отказывают в работе?
Фото freepik.com

Как часто тулякам с татуировками отказывают в работе?

6 из 10 туляков, у которых уже есть хотя бы одна татуировка, задумываются о следующей.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные туляки.
 
Наличие у соискателя татуировок формально не может являться обоснованием отказа в трудоустройстве, т. к. это незаконно. Однако в некоторых сферах действует негласный запрет на перманентные рисунки на открытых участках кожи (чаще всего — в банках, клиентском сервисе, отделах продаж).

Каждый десятый рекрутер признался, что в его практике были случаи, когда фактической причиной отказа соискателю в трудоустройстве стали тату.

В российском обществе отношение к татуировкам неоднозначное. Положительно относятся к ним 28% экономически активных граждан. Отрицательно — 40%. Каждый третий затруднился с оценкой.

Желающих набить тату — 16%. Больше всего тех, кто хочет сделать татуировку, — среди туляков, у которых уже есть рисунки на теле (63%).

Женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам, и мечтают набить рисунок чаще женщины. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем меньше им нравятся тату и реже возникает желание сделать их.


Время проведения: 1–8 февраля.

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