«Запрещаю продавать квартиру без моего участия»: туляки оформили специальный запрет

Более 2500 жителей региона в 2023 году оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника.

После внесения данной записи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), документы, поданные иным лицом, в том числе по доверенности, будут возвращены органом регистрации прав без рассмотрения. Исключением являются случаи, когда учет и регистрация проводятся на основании решения суда.

Оформить запрет можно в отношении любого объекта недвижимости, который стоит на кадастровом учете. Это может быть земельный участок, дом, квартира, комната или машино-место. Если собственников у имущества несколько, наложить такой запрет можно только на свою долю.

«Данная процедура обеспечивает защиту имущественных прав граждан от мошенников, делая невозможной проведение сделки без личного участия собственника объекта недвижимости. Заявление на запрет можно подать через МФЦ, в электронном виде через сайт Росреестра или портал „Госуслуг“. Соответствующая запись вносится в ЕГРН в течение 5 рабочих дней, государственная пошлина не уплачивается», — напомнила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.