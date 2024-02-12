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В Туле на стройплощадке прошли испытания робота-собаки: видео
Кадр из видео.

В Туле на стройплощадке прошли испытания робота-собаки: видео

Такой помощник может выдержать на себе нагрузку до 60 кг.

В Нижней Китаевке строят детсад. На строительной площадке прошли испытания «робота-собаки». Это проект ООО «ЛАБА», сообщает тульский минстрой.

Бионический робот оснащен аппаратно-программным комплексом для строительного контроля, оперативной фотограмметрии и анализа безопасности на строительной площадке.

Сообщается, что робопес может двигаться в разных направлениях, выдерживать на себе нагрузку до 60 кг и сохранять заряд батареи в условиях низкого температурного режима.

В ведомстве отметили, что данная технология создает возможности для сокращения строительного цикла.

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