В Туле на стройплощадке прошли испытания робота-собаки: видео

В Нижней Китаевке строят детсад. На строительной площадке прошли испытания «робота-собаки». Это проект ООО «ЛАБА», сообщает тульский минстрой.
Бионический робот оснащен аппаратно-программным комплексом для строительного контроля, оперативной фотограмметрии и анализа безопасности на строительной площадке.
Сообщается, что робопес может двигаться в разных направлениях, выдерживать на себе нагрузку до 60 кг и сохранять заряд батареи в условиях низкого температурного режима.
В ведомстве отметили, что данная технология создает возможности для сокращения строительного цикла.