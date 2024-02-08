Тула вошла в число лучших городов России для работы, учебы и досуга

Фото Алексея Пирязева.

Тула — в числе лидеров среди российских городов с лучшими условиями для работы, обучения и отдыха. Такие данные следуют из Индекса качества жизни ВЭБ.РФ.

Тула опережает средние значения по России по 8 из 11 направлений. В частности, выделяется город по группе характеристик «Образование». Согласно Индексу ВЭБ.РФ образовательные услуги здесь получают 9 из 10 дошколят (в среднем по России — 7 из 10). Без малого 100% школьников в Туле обучаются в первую смену (в среднем по городам Индекса показатель составляет 77,1%). Школы города находятся в хорошем состоянии, ремонта требуют всего 3% из них (в среднем по России — 29,9%).

Активны туляки и в разработке инноваций. Количество зарегистрированных патентов составляет здесь 3,6 тыс. на 1 млн населения, по России — 2,6 тыс. В Туле активно развивается сфера креативных индустрий — в этой отрасли на 10 тыс. чел. работают 50 компаний и ИП (в среднем по городам Индекса — 45).

Удовлетворённость работой жители Тулы оценили на 3,09 балла из 4, что соответствует средним значениям для городов Индекса. Жилищными условиями туляки довольны на 3,2 балла при максимальных 4, показал опрос. Средняя оценка по городам Индекса составляет 3,15 балла. На 3,22 балла из возможных 4 оценивают жители Тулы качество отдыха и досуга (средний показатель по другим городам — 3,17 балла). Детские школы искусств, кинозалы и культурные центры Тулы обеспечены современным оборудованием.

— Индекс объединяет в себе как объективные статистические данные, так и результаты опросов горожан. Это позволяет городским управленцам и бизнесу выявлять зоны развития и концентрировать ресурсы и усилия на самых важных для обычных семей направлениях, — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Информационно-аналитическая система Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой базы данных и аналитики являются власть, бизнес и обычные горожане.

Бизнес-миссия ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) проходит в Туле 7 и 8 февраля. Цель — поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума «Сильные идеи для нового времени». Лучшие начинания и идеи по итогам отбора будут представлены Президенту.