  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Зеленстрое бродячие собаки напали на иномарку и разодрали ее - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Зеленстрое бродячие собаки напали на иномарку и разодрали ее
Фото Алексея Пирязева и очевидцев.

На Зеленстрое бродячие собаки напали на иномарку и разодрали ее

Накануне ночью в одном из дворов на пр. Ленина стая лохматых вандалов два часа кряду «трудилась» над порчей автомобиля.

В ночь на 7 февраля возле одной из новостроек на проспекте Ленина бродячие собаки сильно повредили припаркованный Chevrolet Aveo. Очевидцы рассказали, что несколько крупных собак внезапно напали на автомобиль и начали грызть его. Оторвали крылья, бампер, номер. На всех деталях — следы зубов.

— Трудились собаки долго — с 2 до 4 часов ночи, — рассказали Myslo очевидцы. — При этом сигнализация на машине почему-то не срабатывала. Эти собаки за «СПАРом» живут, есть даже с чипами. Почему они напали на автомобиль, непонятно.

555.pngphoto_2024-02-08_09-49-41.png

Скорее всего, под колесом в машине пряталась от холода кошка, возможно, ее и пытались вытащить собаки. Иначе такое нападение на автомобиль объяснить непросто.

Примечательно, что в ту же ночь в белорусском Борисове произошла точно такая же история — настоящее «восстание собак». Утром местная жительница вышла на парковку и увидела, что её автомобиль ночью въехал в машину соседа. Стали разбираться и увидели под капотом обгрызанные провода и клок собачьей шерсти. По видео с камер стало ясно: собаки погрызли провода, из-за чего машина самостоятельно поехала и попала в ДТП, пишут белорусские СМИ.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Событие
На Зеленстрое бродячие собаки напали на иномарку и разодрали ее
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекино стартовали чемпионат и первенство Тульской области по боксу
В Щекино стартовали чемпионат и первенство Тульской области по боксу
Тула вошла в число лучших городов России для работы, учебы и досуга
Тула вошла в число лучших городов России для работы, учебы и досуга
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.