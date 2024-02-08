На Зеленстрое бродячие собаки напали на иномарку и разодрали ее

Фото Алексея Пирязева и очевидцев.

Накануне ночью в одном из дворов на пр. Ленина стая лохматых вандалов два часа кряду «трудилась» над порчей автомобиля.

В ночь на 7 февраля возле одной из новостроек на проспекте Ленина бродячие собаки сильно повредили припаркованный Chevrolet Aveo. Очевидцы рассказали, что несколько крупных собак внезапно напали на автомобиль и начали грызть его. Оторвали крылья, бампер, номер. На всех деталях — следы зубов.

— Трудились собаки долго — с 2 до 4 часов ночи, — рассказали Myslo очевидцы. — При этом сигнализация на машине почему-то не срабатывала. Эти собаки за «СПАРом» живут, есть даже с чипами. Почему они напали на автомобиль, непонятно.

Скорее всего, под колесом в машине пряталась от холода кошка, возможно, ее и пытались вытащить собаки. Иначе такое нападение на автомобиль объяснить непросто.

Примечательно, что в ту же ночь в белорусском Борисове произошла точно такая же история — настоящее «восстание собак». Утром местная жительница вышла на парковку и увидела, что её автомобиль ночью въехал в машину соседа. Стали разбираться и увидели под капотом обгрызанные провода и клок собачьей шерсти. По видео с камер стало ясно: собаки погрызли провода, из-за чего машина самостоятельно поехала и попала в ДТП, пишут белорусские СМИ.