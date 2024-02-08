Суд обязал владельца приюта в Венёвском районе устранить нарушения по содержанию собак

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Веневский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску природоохранного прокурора к ИП Старикову В.В.

В суде рассмотрели результаты прокурорской проверки заведения, располагающегося в деревне Настасьино Веневского района. Так, в приюте обнаружили ряд нарушений, в частности, – отсутствие воды и канализации в помещениях для операций. Кроме того, после хирургических манипуляций животные содержались не в изолированных клетках.

– В нарушение требований закона ИП Стариков В.В. не имеет свидетельства о постановке на государственный учет крематория для животных. Владелец приюта неоднократно привлекался к административной ответственности, ему назначалось наказание в виде предупреждения и штрафов на общую сумму 45 тыс. рублей. Таким образом, ИП Стариков В.В. при осуществлении деятельности в организованном им приюте для бездомных животных, не соблюдает требования законодательства по обращению с животными, – отметили объединенной пресс-службе судебной системы Тульской области.

Ответчик исковые требования признал. Суд обязал ИП Старикова устранить нарушения в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

Ранее Myslo посещал приют ИП Старикова в Веневском районе и лично беседовал с предпринимателем. Местные активисты обвиняли его в убийстве животных, но подозрения не подтвердились.