В Тульской области более 9,6 тысяч жителей получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве

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В Тульской области 9694 человек получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве. Речь идет о неработающих пенсионерах, которые не меньше 30 лет проработали в указанной сфере.

Этой категории граждан Отделение СФР по Тульской области повышает пенсию за счет доплаты за стаж работы в сельском хозяйстве. Учитывается работа по определенным профессиям и должностям — всего 500 специальностей, список утвержден Правительством РФ. В их числе механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности.

— Размер «сельской» доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Доплата назначается в момент оформления страховой пенсии, при этом никаких отдельных заявлений или сбора справок не требуется. С 2022 года назначенная надбавка сохраняется даже в случае, если сельский труженик на пенсии переехал в город, — рассказал управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.