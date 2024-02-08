  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области более 9,6 тысяч жителей получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области более 9,6 тысяч жителей получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Фото из архива Myslo.

В Тульской области более 9,6 тысяч жителей получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве

Учитывается работа по определенным профессиям и должностям.

В Тульской области 9694 человек получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве. Речь идет о неработающих пенсионерах, которые не меньше 30 лет проработали в указанной сфере.

Этой категории граждан Отделение СФР по Тульской области повышает пенсию за счет доплаты за стаж работы в сельском хозяйстве. Учитывается работа по определенным профессиям и должностям — всего 500 специальностей, список утвержден Правительством РФ. В их числе механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности.

— Размер «сельской» доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Доплата назначается в момент оформления страховой пенсии, при этом никаких отдельных заявлений или сбора справок не требуется. С 2022 года назначенная надбавка сохраняется даже в случае, если сельский труженик на пенсии переехал в город, — рассказал управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:57 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пенсияпенсионеры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суд обязал владельца приюта в Венёвском районе устранить нарушения по содержанию собак
Суд обязал владельца приюта в Венёвском районе устранить нарушения по содержанию собак
Ситуационный центр предупреждает туляков о грядущем похолодании
Ситуационный центр предупреждает туляков о грядущем похолодании
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.