Какие спортивные объекты откроют в Тульской области в 2024 году

Фото Дмитрия Дзюбина.

В регионе построят большой легкоатлетический манеж и три ФОКа. Об этом 8 февраля на брифинге сообщил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Министр также подвел итоги реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и популяризации спорта в 2023 году.

— Алексей Геннадьевич Дюмин уделяет большое внимание развитию физкультуры и спорта в регионе, — говорит Дмитрий Яковлев. — Он поставил нам задачу: к 2030 году сделать так, чтобы физкультурой в регионе занимались 7 человек из 10. Сейчас таких людей — 60%.

За последние 8 лет на строительство спортивных объектов было направлено более 10,5 млрд рублей из внебюджетных источников.

За это время было построено больше 200 объектов. Среди них 17 ФОКов, 75 многофункциональных площадок, 7 ледовых арен. Причем ледовых арен уже на всех желающих не хватает — очень большой спрос на фигурное катание, хоккей, массовые катания. Сейчас думаем, где еще можно строить.

Одна из основных программ — капитальный ремонт. За 8 лет в регионе отремонтировали 25 больших спортобъектов.

— За 2023 год мы ввели в эксплуатацию два ФОКа — в Ясногорске и Куркино. Открыли три многофункциональные площадки ГТО в Киреевском, Каменском и Заокском районах. Всего за 8 лет мы построили 19 площадок ГТО. Введен в эксплуатацию крытый тренировочный манеж с футбольным полем в Туле. Губернатор поручил развивать в регионе регби — для мальчишек и девчонок, этот вид спорта в нашем регионе появился в 2023 году.

Благодаря программе «Газпром — детям» и личной поддержке губернатора в Туле на ул. Санаторной завершается строительство большого спортивного комплекса на 2500 зрительских мест с универсальным спортивным залом и легкоатлетическим манежем — объект готов уже на 99%. В нем оборудован универсальный спортзал с волейбольно-баскетбольной площадкой, раздевалки, душевые, технические помещения. Идут финишные работы на легкоатлетическом манеже. Установлены сиденья для зрителей. Дата ввода в эксплуатацию центра — 15 марта.

— В новом комплексе будут работать пять секций по игровым видам спорта. Сюда же полностью переместится федерация легкой атлетики из манежа на центральном стадионе. Это еще 11 секций. Этот манеж отвечает всем требованиям для проведения соревнований в том числе международного уровня. Мы ведем переговоры с Федерацией легкой атлетики России, что уже осенью провести у нас Кубок России, — отметил Дмитрий Яковлев.

Также к концу года в регионе будет достроен ФОК с бассейном и детской чашей в Скуратово, модульный игровой зал в Советске Щекинского района.

В 2024 году по поручению губернатора начнется строительство ФОКа в Алексине, срок сдачи — 2025 год. Есть планы по строительству спорткомплекса в пос. Арсеньево. Будут капитально отремонтированы стадион «Ресурс» в Богородицке, лыжная база в Новомосковске и спортивный комплекс в Донском.

— Все спортивные объекты, которые мы открыли в последние годы, востребованы у туляков, — говорит Дмитрий Яковлев. — Растет число их посетителей, а также запрос на новые центры по таким направлениям, как футбол, легкая атлетика, плавание, фигурное катание, единоборства. Всего в регионе развивается более 100 дисциплин. Люди хотят заниматься спортом, и мы их в этом поддерживаем!

Кстати, в Туле создан навигатор minsport71.ru, где на интерактивной карте можно для себя и своих детей выбрать любимый спорт и ближайший к вашему дому спортобъект, где им можно заниматься.